Prefeitura de Penedo promove a segunda edição do Programa Saúde Por Todo Canto

Mutirão de saúde atenderá moradores dos povoados Murici, Cerquinha das Laranjas e Marituba do Peixe

Decom Penedo

Moradores das comunidades Murici, Cerquinha da Laranjas e Marituba do Peixe são os próximos beneficiados do Programa Saúde Por Todo Canto, mais uma iniciativa da gestão Crescendo Com Seu Povo que leva assistência direta até a zona rural de Penedo.

A segunda edição do mutirão de saúde acontece na próxima quarta-feira, 29, e concentrará os serviços na Escola Municipal Cônego Teotônio Ribeiro, situada no povoado Murici, no horário entre 7h e 17 horas.

Para facilitar o acesso das famílias da Marituba do Peixe e Cerquinha das Laranjas, a Prefeitura de Penedo disponibiliza transporte saindo dessas comunidades a partir das 6h30.

O trabalho itinerante oferta consulta médica, inclusive ginecológica e oftalmológica; exames laboratoriais; ultrassonografia; atendimento odontológico; vacinação contra Covid-19 (1ª e 2ª dose); teste rápido para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis); e mutirão de limpeza para combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Primeira edição do Saúde Por Todo Canto

A descentralização de serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) começou no povoado Ponta Mofina, no dia 28 de agosto.

A primeira edição do Saúde Por Todo Canto resultou em 74 consultas com médico clínico e 66 de oftalmologia, só para citar dois exemplos. Vale destacar também a realização de 63 ultrassonografias, exame cujo resultado foi entregue no mesmo dia do mutirão.

Também foram realizados 157 exames laboratoriais, todos com resultados devolvidos ao posto de saúde da Ponta Mofina e à disposição do paciente, informação passada ao interessado por agente de saúde da comunidade ou pessoal da própria unidade da SEMS.

Dos 49 testes rápidos de ISTs, nenhum caso positivo foi registrado durante o trabalho que também promoveu o acesso à campanha de imunização contra Covid-19, com 131 vacinas aplicadas.

O Programa Saúde Por Todo Canto também promove palestras educativas, treinamento de primeiros socorros e distribuição de kits de higiene bucal, um dos trabalhos realizados no mutirão pelo setor de Saúde Bucal da SEMS Penedo.

A atuação direta da Prefeitura de Penedo na zona rural é feita com apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, integração entre setores que amplia a assistência à população penedense.

Primeira edição do Programa Saúde Por Todo Canto

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP