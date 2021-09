A Prefeitura de Penedo realiza na manhã desta terça-feira, 7 de Setembro, a tradicional solenidade em comemoração ao aniversário da independência do Brasil.

O evento que tem início as 8h da manhã, contará com a presença do Prefeito Ronaldo Lopes e de autoridades civis e militares.

Além disso, abrilhantando o evento estarão presentes a Banda de Fanfarra Fênix e a do Monte Pio dos Artistas.

Este ano, ainda em virtude da pandemia de Covid-19, não ocorrerá o desfile cívico alusivo a data.