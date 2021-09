Prefeitura de Penedo vacina adolescentes sem comorbidades a partir dessa sexta-feira (3)

DECOM PMP

A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Saúde abaixou a idade mínima para se vacinar contra a Covid-19. Agora todos os adolescentes, a partir de 12 anos, poderão ser imunizados.

Nesta sexta-feira(3), será aberta a vacinação para os adolescentes com 16 e 17 anos. No sábado (4) é a vez dos adolescentes com 14 e 15 anos.

Já na segunda-feira (6), a imunização se estende para os que possuam 12 e 13 anos.

De acordo com as regras para a vacinação, os adolescentes devem estar acompanhados de um responsável e munidos da documentação necessária, para apresentar no momento do registro.

Aqueles que não possuírem documento oficial com foto, poderão apresentar a certidão de nascimento.

Também devem levar o CPF e o Cartão do SUS, além de comprovante de residência.