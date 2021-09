Prefeitura de Rio Claro – SP abre novo Processo seletivo

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Rio Claro abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 49 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível fundamental completo/incompleto: Agente de Manutenção – Pintor (1), Agente de Serviços de Alimentação (6), Agente de Manutenção – Carpinteiro (1), Agente Operacional (5), Condutor de Veículos (5) e Operador de Máquinas (2), Agente de Manutenção – Marceneiro (1), Agente de Manutenção – Pedreiro (3) e Agente de Serviços Gerais (5);

Agente de Manutenção – Pintor (1), Agente de Serviços de Alimentação (6), Agente de Manutenção – Carpinteiro (1), Agente Operacional (5), Condutor de Veículos (5) e Operador de Máquinas (2), Agente de Manutenção – Marceneiro (1), Agente de Manutenção – Pedreiro (3) e Agente de Serviços Gerais (5); Nível médio/técnico: Técnico em Nutrição (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1); Agente Educacional (8), Agente Escolar (2), Assistente de Gestão Municipal (3) e Técnico em Informática (1);

Técnico em Nutrição (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1); Agente Educacional (8), Agente Escolar (2), Assistente de Gestão Municipal (3) e Técnico em Informática (1); Nível Superior: Analista de Gestão Municipal (5).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.153,58 a R$ 2.206,74, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 27 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da AvançaSP. O valor da inscrição oscila entre R$ 44,00 a R$ 79,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio logico, conhecimentos específicos, noções de informática, atualidades.

As avaliações serão realizadas no dia 07 de novembro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021