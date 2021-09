Prefeitura de Rio Verde – GO anuncia novo Concurso público

A Prefeitura Municipal de Rio Verde, no Estado de Goiás, anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 139 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo (80 vagas); Coveiro (1 vaga); Cozinheiro (10 vagas); Procurador do Município Nível I (1 vaga); Almoxarife (2 vagas); Motorista de Veículos Leves (20 vagas); e Telefonista (25 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.158,23 a R$ 5.519,01, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de setembro (a partir das 8h) até às 23h59 do dia 27 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Universidade de Rio Verde.

O valor da inscrição oscila entre R$ 110,00 a R$ 210,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 27 de setembro de 2021 a 4 de outubro, conforme edital.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatóri0); prova discursiva; mais prova prática para o cargo de cozinheiro. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de janeiro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Você Pode Gostar Também:

Atribuições

ALMOXARIFE: Receber, conferir entregar e acompanhar remessas de materiais, atualizar fichas de materiais em estoque e efetuar inventário. Organizar os trabalhos de almoxarifado em geral, em condições de atender às unidades administrativas.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executar atividades de apoio administrativo, técnico e operacional de nível médio, compreendendo a execução de trabalhos relativos à aplicação de normas legais e regulamentares, referentes à administração geral, operacional e de manutenção.

COVEIRO: Preparar sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento de cadáveres.

COZINHEIRO(A): Preparar refeições em restaurantes, hotéis, clubes, hospitais, indústrias, domicílios e outros locais, temperando os alimentos, refogando-os, cozendo-os, fritando-os ou tratando-os de outro modo, para atender as exigências de cardápio e pedidos de fregueses.

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES: Dirigir automóvel de passeio, furgão ou similar, acionando os comandos de marcha e direção e conduzindo-o em trajeto determinado de acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de funcionários, autoridades, entrega e recolhimento de cargas.

TELEFONISTA: Operar aparelhos eletrônicos de telefonia, fazendo trabalhos de transmissão e recepção de mensagens pelo telefone.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO NÍVEL I: Executar as atividades de competência da Procuradoria-Geral do Município, previstas na Lei Complementar Municipal n. 5.564/2009 e Lei Complementar Municipal n. 182/2020, bem como, executar outras atividades inerentes às suas funções, atribuídas pelo superior hierárquico ou em regulamento. Representação e assessoramento jurídicos do Município de Rio Verde, Estado de Goiás.

EDITAL 01/2021