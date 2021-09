Prefeitura de Salto Veloso – SC abre novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Estado de Santa Catarina, abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva no cargo de Auxiliar de Alimentação e Nutrição. O salário oferecido será no valor de R$ 1.247,78, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de setembro de 2021, mediante envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de email: educacao@saltoveloso.sc.gov.br.

As inscrições também poderão ser realizadas na Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua São João, s/nº, Bairro Escolar, no horário das 13h30 às 17h.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 14 questões que envolvem conhecimentos específicos; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 25 de setembro de 2021, no Centro Municipal de Educação Básica Vereador Avelino Biscaro, localizado na Rua Papa João XXIII, nº 27, Bairro Escolar.

Atribuições

Preparar as refeições para atender à demanda referente à alimentação da clientela dos projetos educacionais e/ou sociais do Município, cuidando da limpeza do local de trabalho e dos utensílios utilizados, garantindo um bom padrão de higiene no desempenho de suas tarefas.

EDITAL 04/2021