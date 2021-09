Prefeitura de Salvador lança aplicativo de ‘passaporte de vacinação’

Quem reside em Salvador e iniciou ou completou o ciclo de imunização contra o coronavírus pode, a partir desta terça-feira (14), obter a Carteira de Vacinação Digital (CVD). O processo é gratuito e ocorre de forma simples e prática pela internet, através do site. A nova ferramenta foi apresentada nesta terça-feira (14) pela manhã pelo prefeito Bruno Reis, durante coletiva à imprensa no Teatro Gregório de Mattos, no Centro.

“Esse cartão vai permitir que o cidadão, a depender das exigências que venham a surgir em relação às vacinas tomadas, como viagens e eventos, possam comprovar o seu processo de vacinação. A ferramenta pode ser acessada tanto nos sistemas Android ou iOS, facilitando assim a vida das pessoas. Estamos mantendo entendimentos com embaixadas, inclusive, para comprovação da vacinação para viagens internacionais”, afirmou o prefeito.

Se a pessoa não tomou nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, por exemplo, a plataforma indicará o status “Sem Registro de Vacinação”. As demais situações são “Parcialmente Vacinado” (quando existir apenas o registro da primeira dose e se estiver com a segunda dose em atraso) ou “Totalmente Vacinado” (quando estiver com o registro da 1ª e 2ª doses ou dose única).

Além disso, a carteira digital informa datas das aplicações das vacinas, fabricantes e respectivos lotes. O documento possui um QR Code, além de um código alfanumérico, e pode ser impressa e apresentada nos estabelecimentos e espaços públicos em que for obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação.

A conferência do documento pode ser feita via câmera de um dispositivo móvel, celular ou tablet ou através do link, onde deverá ser inserido o código para validação da CDV.

Ao acessar o site para obter a CVD, é necessário fazer o login com mesma credencial do Aplicativo do Vida + Cidadão ou criando uma conta nova. O procedimento neste último caso é feito de forma rápida. O cidadão só precisar confirmar dados pessoais como nome da mãe, ano de nascimento, município de nascença e dígitos do CPF.

O usuário que esquecer a senha cadastrada pode solicitar no próprio site da CVD, clicando na opção “Esqueceu a senha” e preenchendo os campos Cartão do SUS / CPF e e-mail. O cidadão receberá uma senha provisória no e-mail que consta no cadastro do Cartão SUS.