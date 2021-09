Prefeitura de Santa Carmem – MT anuncia novo Concurso público

No estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Santa Carmem anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Controlador Interno, função que exige nível superior e oferta salário no valor de R$ 6.800,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 13 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Método Soluções Educacionais. O valor da inscrição está fixado em R$ 120,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de áreas de conhecimento de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 31 de outubro de 2021.

Você Pode Gostar Também:

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta, indireta e fundacional, com vistas a regular a racional utilização dos recursos e bens públicos; ; Elaborar, apreciar e submeter ao prefeito municipal, estudos e propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução da despesa e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito da administração direta, indireta e fundacional e que objetive a implementação da arrecadação das receitas orçadas; Acompanhar a execução física e financeira dos projetos e atividades, bem como da aplicação sob qualquer forma, de recursos públicos; Tomar as contas dos responsáveis por bens e valores, subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos e programação financeira, com informações e avaliações relativas à gestão dos órgãos da administração municipal; Executar os trabalhos de auditoria contábil, administrativa e operacional junto aos órgãos do poder executivo; entre outros.

EDITAL 01/2021