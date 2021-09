Prefeitura de Simão Dias – SE divulgou Concurso público e Processo seletivo: Até R$12 mil

No estado de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Simão Dias divulgou a abertura de um novo edital de concurso público e processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 151 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na administração.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital de Concurso Público nº 01/2021 : Secretaria de Administração (geral): Fiscal de Postura; Fiscal de Tributos (1); Mecânico de Máquinas e Veículos; Merendeira (8); Mestre de Obras; Motorista I (2); Agente Administrativo (1); Ajudante de Pedreiro; Auxiliar de Serviços Gerais (6); Técnico em Agropecuária; Técnico em Informática (1); Técnico Industrial na Área de Construção Civil (1); Varredor (3); Vigilante (2); Bibliotecário; Coletor de Lixo (2); Coveiro (2); Eletricista (1); Engenheiro Civil (1); Porteiro (4); Servente (21); Motorista II (2); Operador de Máquinas Leves e Pesadas (2); Pedreiro (1); e Pintor (1);

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 12.000,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetiva Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

As seleções consistirá com as seguintes etapas:

Prova objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimento de língua portuguesa, raciocínio lógico/informática, Simão Dias e Sergipe, e conhecimentos específicos de cada área;

Prova de produção escrita;

Prova de títulos para os cargos de nível superior;

Prova prática para os cargos de motorista e operador de máquinas leves e pesadas.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 12 de dezembro de 2021, em locais e horários a serem informados. O concurso e processo seletivo serão válidos por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2021 (concurso público)

EDITAL 02/2021 (processo seletivo)