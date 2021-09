Prefeitura do Rio de Janeiro planeja liberar 35% de público em estádios ainda em setembro – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 03 (AFI) – Os times da cidade do Rio de Janeiro podem ter boa notícia na próxima semana. Isso porque a Prefeitura sinalizou com liberação do público nos estádios a partir de 15 de setembro. Inicialmente, a ideia é liberar 35% da capacidade total, chegando a 50% até o fim do mês.

Para a decisão do prefeito Eduardo Paes ser oficializada, é necessário que ela apareça no Diário Oficial. A expectativa é de que isso aconteça na próxima semana, após o feriado.

FLA X GRÊMIO COM TORCIDA?

O primeiro jogo a se enquadrar na decisão, caso confirmada, é Flamengo x Grêmio, no Maracanã, justamente no dia 15, pela Copa do Brasil. A Prefeitura quer usar o evento como teste para, aí sim, aumentar o limite para 40% e depois 50%.

Só quem estiver com o ingresso será permitido chegar nas imediações dos estádios. Além disso, será necessário apresentar comprovante de vacinação e teste negativo para covid-19.