Prefeitura libera e Sampaio Corrêa pode ter torcida a partir da próxima semana – Futebol Interior

São Luis, MA, 15 (AFI) – O Prefeito de São Luis, Eduardo Braide, anunciou que irá liberar público nos estádios a partir da próxima semana. Anuncio foi feito via publicação em sua conta pessoal no Twitter. Sampaio Corrêa na Série B e Moto Club na Série D, podem ser beneficiados com liberação.

“Ótima notícia para o nosso esporte! Com o avanço da vacinação em São Luís, voltaremos a ter público em nossos estádios já na próxima semana! Reuniremos com federação e clubes, para apresentar os protocolos elaborados por nossas equipes, que serão divulgados até sexta (17)”, publicou.

VAI TER TORCIDA?

A diretoria do Sampaio Corrêa tem reunião marcada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) junto com os outros clubes da Série B, para negociar a presença da torcida na competição. Vale lembrar que o Cruzeiro tem uma liminar que permite a presença de torcedores em seus jogos.

Na última semana, o presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônico Américo, antecipou que foram entregues todos os protocolos para a liberação do público nos estádios da capital.

O Tricolor terá em mãos as liberações das autoridades sanitárias locais e existe uma premissa da CBF que se as sedes da competição tiverem liberações municipais em um total de 80% das cidades a volta do público será liberada pela entidade nacional de forma geral.

A Bolívia Querida tem mandando seus jogos no estádio Castelão, praça esportiva do Governo do Estado Maranhão, que ainda não se pronunciou se pretende contar com seus torcedores no estádio na próxima semana.

PRECISA AVANÇAR

O Moto Club está utilizando o estádio Nhozinho Santos, que pertence ao município de São Luís, e pode fazer a utilização da liberação. Mas para isso terá que avançar para a próxima fase da competição. O time fará o jogo de volta neste domingo, no Pará. Na partida de ida, o Moto venceu por 2 a 0 e deixou sua vaga bem encaminhada para a fase seguinte.