Prefeitura promove vacinação contra gripe em shopping da capital baiana; veja detalhes

Para ampliar o acesso a vacina contra a gripe em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) decidiu promover, entre segunda (27) e quarta-feira (29), a aplicação das doses em um ponto volante no Salvador Shopping. O atendimento será, das 9h30 às 15h30, no piso L2 (ao lado da loja Alô Bebê).

Para ter acesso ao imunizante, é necessário ter idade igual ou superior a seis meses de vida e apresentar o documento de identidade ou levar o cartão de vacinação. Além da ação especial no estabelecimento comercial, a vacina também pode ser encontrada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em unidades de saúde espalhadas pela capital baiana. A lista com os postos de aplicação pode ser consultada no site da prefeitura.