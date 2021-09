Presidente de clube mineiro é preso por porte ilegal de armas – Futebol Interior

Juiz de Fora, MG, 13 (AFI) – A noite desta segunda-feira será longa para o presidente do Tupi-MG, José Luiz Mauler Júnior. O mandatário foi preso por porte de armas de fogo sem registro.

Durante investigação de irregularidades na base do Tupi-MG, a Polícia Civil foi até a casa de José Luiz Mauler Júnior com mandado de busca e apreensão. No local, foram encontradas três armas de fogo.

Sem registro das armas, o mandatário do Tupi foi encaminhado ao Centro de Remanejamento Provisório (Ceresp), em Juiz de Fora. A fiança estipulada no valor de R$ 50 mil não foi paga e por isso José Luiz Mauler Júnior vai passar a noite preso.

“Nós estamos ratificando a prisão em flagrante em decorrência das armas. Foi caracterizado, passada pela perícia e detectada a eficiência destas armas. Então haverá a prisão em decorrência da posse de arma de fogo”, disse a delegada Ione Barbosa no momento da apreensão.

VEM MAIS COISA AÍ

A “Operação Tupi: Jogando Limpo” foi aberta após várias denúncias de irregularidades nas categorias de base do Tupi desde fevereiro do ano passado, quando o Grupo Multisport assumiu o controle.

O presidente do Tupi, José Luiz Mauler Júnior, é um dos investigados e a Polícia Civil não descarta pedir a prisão preventiva do dirigente, que estaria dificultando o acesso a documentos e provas.