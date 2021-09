Presidente de clube rebaixado faz análise da temporada e prepara lista de dispensa – Futebol Interior

Riachão do Jacuipe, BA, 28 (AFI) – Após ter o rebaixamento decretado no último final de semana após o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Jacuipense-BA deve passar por uma grande reformulação nos próximos dias. Pelo menos foi isso que confirmou o presidente do clube, Gegê Magalhães. Ainda nesta temporada, a equipe baiana tem irá disputar a Pré-Copa do Nordeste.

“Com certeza vai ter uma lista de dispensas, vamos colocar um time enxuto para a disputa das eliminatórias da Copa do Nordeste. E já buscando o entrosamento para iniciar o ano que vem mirando uma ascensão novamente no futebol brasileiro”, falou. “Mas ainda vamos ter uma reunião da diretoria nessa semana com todos. O Jacuipense é um clube extremamente democrático, vamos sentar com todos os envolvidos, fazer uma avaliação geral e buscar levantar a cabeça. É muito doloroso, não esperava que seria tão doloroso, de verdade. É um sentimento muito ruim, mas vamos buscar essa recuperação o quanto antes, motivar a equipe e ver quais os jogadores que vão ficar”, disse o mandatário em entrevista ao Bahia Notícias.

O presidente também fez uma breve análise sobre a temporada de 2021, que foi bem abaixo do esperado do que foi planejado. Porém, ele afirmou que a equipe lutará para voltar logo a terceira divisão nacional.

“O planejamento desse ano foi todo para brigar pelo título baiano, brigar pelo acesso à Série B, mas tivemos um ano ruim. Se for ver, não tivemos muitas derrotas, mas empatamos muito”, afirmou em entrevista ao Bahia Notícias. “O time não encaixou na forma ofensiva como a gente esperava. Tivemos problemas também na parte de criação. Acho que o time, na reta final, com algumas peças que chegaram se encaixaram muito bem como Radar, Bruninho, Jean, Kaefer”, completou.

A estreia na Pré-Copa do Nordeste será no dia 13 de outubro, contra o Atlético Cearense, na Arena Valfredão.