Presidente de time da Série B se afasta do cargo por problemas de saúde – Futebol Interior

Pelotas, RS, 13 (AFI) – O presidente do Brasil de Pelotas, Nilton Pinheiro precisará se afastar de suas atividades do clube. Ele seguirá recomendações médicas para tratar de problemas de saúde, que não foram especificados até o momento.

Com isso, quem estará à frente do clube serão o vice-presidendete de administrativo, Carlos Moncks, e o vice-presidente financeiro e de futebol, Carlos Renato Moreira.

O tempo de afastamento ainda não foi divulgado pelo Brasil, que já tem o vice-presidente de futebol. Claudio Montanelli, afastado por problemas de saúde.

As informações são do jornalista Fernando Monassa, da Rádio Pelotense 620 AM e serão atualizadas, caso o Brasil se pronuncie sobre o caso.

SÉRIE B

Dentro de campo, o Brasil se prepara para enfrentar o vice-líder Goiás, no próximo sábado, às 19h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time gaúcho ocupa a vice-lanterna (19º) com 16 pontos, nove a menos do que a Ponte Preta, primeiro time fora do Z4.