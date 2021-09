Presidente de time piauiense assume vaga no gol e leva frango em derrota para rival – Futebol Interior

Teresina, PI, 24 (AFI) – Uma cena inusitada ocorreu na segunda divisão do Campeonato Piauiense nesta semana. Isso porque o goleiro do Comercial-PI, Neto, levou um frango na derrota por 3 a 1 diante do Caiçara. Até aí tudo bem. Mas Neto, de 44 anos, é também presidente do clube.

Em cobrança de falta, Neto, que assumiu titularidade neste jogo, aceitou chute rasteiro e viu o Caiçara virar o placar. Depois, o rival ainda fez o terceiro.

Campeão piauiense pelo Comercial, em 2010, Neto disputou a Copa do Brasil pelo time e atuou diante do Palmeiras. No estado também defendeu o Altos e 4 de Julho. Agora, se prepara para enfrentar o Timon-PI, às 15h45 do domingo. Se perder, pode ser eliminado.