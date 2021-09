Presidente do Aparecidense-GO confia em força do Aníbal para classificação – Futebol Interior

Aparecida de Goiânia, GO, 30 (AFI) – A decisão em casa, no Aníbal Toledo, inspira bastante confiança ao Aparecidense-GO para avançar às quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D. O time empatou sem gols, na última semana, com o Cianorte-PR fora, e, neste sábado (02), às 16 horas, espera garantir a classificação.

Na Segunda Fase, funcionou. O Camaleão foi derrotado para o Caldense-MG por 1 a 0 na primeira partida, em Minas Gerais, mas venceu por 3 a 1 na volta, no Aníbal Toledo.

SOBROU ATÉ CORNETA

O retrospecto, que ainda conta com cinco triunfos, um empate e apenas um tropeço na Fase de Grupos, não é o único ponto a favor, para o presidente do Aparecidense, Elvis Mendes.

“A gente tem uma vantagem muito boa jogando no Aníbal. Com a reforma que fizemos, o gramado ficou muito bom e o nosso time é muito técnico. A gente sofre muito quando jogamos nesse tipo de gramado (Cianorte), era muito ruim na hora de dominar. Acredito muito que nosso time no Aníbal vai controlar o jogo e sair com a vitória.”

‘COROAR O TRABALHO’

A classificação colocaria o Aparecidense onde foi eliminado em 2020, as quartas de final, e um avanço do acesso à Série C. Na última temporada, o Camaleão perdeu para o Mirassol-SP, que seria o campeão, por 2 a 1 na ida e, no Aníbal, por 3 a 2, de virada.

O estádio não fez a diferença, mas o Elvis Mendes valoriza a sequência do trabalho no Aparecidense. Ele assumiu a presidência em 2018.

“A Aparecidense vem chegando, e desde que eu assumi a presidência, a gente falar de alçar voos maiores. No ano passado, batemos na trave com o Mirassol, mas fico feliz de vermos o bom trabalho. Acredito que neste ano temos boas chances de subir, o que viria para coroar todo esse trabalho.”

