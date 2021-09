Presidente do Botafogo-PB solicitou à CBF público no jogo de domingo – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 15 (AFI) – O confronto do Botafogo-PB diante do Jacuipense, que acontece no domingo, pode ter a presença de público. Isso porque o presidente do clube, Alexandre Cavalcanti enviou para a CBF uma solicitação. O jogo é válido pela 17° e penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Há um decreto municipal que permite 20% da capacidade nos estádios em João Pessoa.

CONFIANTE

O clube está confiante de que o pedido será aceito.

“Enviei há pouco um pedido para que já tenhamos torcida no próximo jogo. Mas o Governo do Estado ainda não liberou, então de uma forma ou de outra tem esse empecilho. Mas, de toda forma, se a CBF liberar, vamos brigar para ter público. Se a CBF autorizar, vamos botar público domingo”, comentou.

A LEU MUNICIPAL

Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, assinou um decreto municipal permitindo a presença de público parcial, no máximo de 20%. Além disso, as pessoas devem respeitar um distanciamento mínimo de 1,5 m e precisam apresentar na entrada o cartão de vacinação, com no mínimo, a primeira dose da vacina.