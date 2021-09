Presidente do Campinense-PB diz que retorno da torcida seria fundamental na luta pelo acesso – Futebol Interior

Campinas Grande, PB, 29 (AFI) – O Campinense-PB está em vantagem na disputa de oitavas de finais do Campeonato Brasileiro Série D contra o Guarany-CE. No jogo de ida, em casa, a equipe venceu por 2 a 1 e precisa de apenas um empate no jogo da volta para seguir na competição.

Caso avance, a equipe poderá contar com 20% da capacidade do público, já que o Governo da Paraíba vai liberar esse quantitativo a partir da próxima semana.

FALA DO PRESIDENTE

O presidente da Raposa, Phelipe Cordeiro, falou sobre o possível retorno dos torcedores, caso a a equipe siga na competição.

“A gente vê com muita alegria e com muita esperança de que a gente possa reencontrar o torcedor o mais rápido possível, já no próximo jogo, no jogo do acesso. O foco total é neste jogo de volta, contra o Guarany-CE, mas, com a graça de Deus, nós iremos avançar e buscar o próximo jogo, que é o jogo do acesso, e aí contar com o apoio do nosso torcedor nas arquibancadas, o que é fundamental”, disse ele.

O JOGO

A partida de volta contra o Guarany-CE será no próximo domingo, às 15h, no estádio do Junco, em Sobral-CE. Basta um empate para que a Raposa avance para as quartas de finais.