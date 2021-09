Presidente do Goiás descarta chegada de volante do Atlético-GO – Futebol Interior

Goiânia, GO, 22 (AFI) – O volante André Lima não vai mais fazer o caminho inverso do lateral-esquerdo Jefferson. A ida do jogador do Atlético-GO para o Goiás foi descartada pelo presidente esmeraldino, Paulo Rogério Pinheiro.

Na transferência que resultou na ida de Jefferson para o Atlético-GO, a diretoria rubronegra ofereceu André Lima. A sua chegada, porém, não aconteceu porque os dirigentes do Goiás acreditam que ele não teria muito espaço no time.

André Lima, de 21 anos, foi contratado nesta temporada pelo Atlético-GO depois de se destacar pelo Santa Cruz. O volante, porém, não conseguiu uma boa sequência e fez apenas dez jogos até aqui.

A última vez que André Lima foi utilizado pelo técnico Eduardo Barroca foi há pouco mais de um mês, quando entrou já nos acréscimos do jogo contra o Bahia, no dia 15 de agosto, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Já a transferência de Jefferson para o Atlético-GO está concretizada, mas o clube rubronegro ainda aguarda os resultados dos exames médicos para anunciar oficialmente.