Primavera: confira 5 peças que vão bombar na estação mais florida do ano

Nesta quarta-feira (22), a estação mais florida do ano chegou e com ela todo aquele mood primaveril, que aquece os nossos corações e já pede por looks cada vez mais frescos para os dias quentes. A primavera é marcada com visuais ousados – quando comparados ao inverno -, com direito à pele à mostra, adaptação de peças atemporais para o calorão que aqui começa e também cores ainda mais vivas.

Para que você fique por dentro das principais tendências que prometem bombar nessa nova estação, o portal iBahia convidou Lelê Santhana, fundadora do Das Modas, uma das principais plataformas independentes de conteúdo de moda no país. Mas antes das trends, vamos entender um pouco sobre a influência do atual contexto que vivemos para a moda e o comportamento.

“A pandemia, desde o seu começo, refletiu diretamente nas passarelas. A moda estava muito controlada, com tendências extremamente minimalistas, uma base de look muito neutra, ‘clean’ e atemporal, que era justamente o que se pedia no momento. Afinal, não era um momento para extravagâncias, maximalismo, muitas cores, até porque acredito que ninguém estava confortável para viver aquilo”, explicou Lelê.

A fashionista pontuou que o avanço da imunização contra o novo coronavírus traz uma nova energia para o mundo das tendências: “À medida que a vacinação avança ao redor do mundo e com ela a retomada em muitos países, a moda passa a refletir nesse novo cenário. Então, os estilistas começaram a experimentar um pouco mais, ainda de forma controlada e cuidadosa, no maximalismo. Começamos a ver um pouco mais de extravagância, junto à necessidade e vontade de explorar a moda ao usar coisas novas, diferentes, com mais cores e trazer essas novas vibrações em nossa forma de vestir – principalmente, depois de tanto tempo em casa sem poder explorar a moda”.

Confira as 5 tendências que prometem bombar na primavera:

Após o comprimento midi dominar as passarelas nos últimos anos, chegou a vez do comprimento mini mostrar para o que veio.

“Depois da tamanha popularidade do comprimento midi, tendência unânime que todos faziam e vestiam, o seu oposto começou a ganhar vida. Os comprimentos estão super pequenos, então, as saias e os vestidos estão encurtando. A Miu Miu (grife italiana) sempre adotou comprimentos maiores, mas até ela aproveitou os comprimentos menores, como aparece na imagem”, disse Lelê.

Foto: Reprodução Gorunway

Está na hora de apostar naquela camisa social guardada no armário, usar a criatividade e ousar no look.

“A camisaria é aquela camisa social de botão, muitas vezes usada para trabalhar, só que dessa vez em cores super vibrantes, como rosa pink, verde esmeralda e laranja. Essa tendência propõe a desconstrução do visual de trabalho, com isso, a peça ganha uma nova cara e começa a passear por novos ambientes e estar presente nas mais diferentes situações”, revelou a fundadora do Das Modas.

A jovem também ressaltou como a peça é versátil e atemporal: “Existem muitas formas de usar a camisa, seja fechada, aberta, amarrada, um pouco caidinha… Basta usar a criatividade!”.

Foto: Reprodução Gorunway

Investir numa calça cargo é investir no prático, útil e confortável, sem sair da moda.

“A peça parte de uma ideia muito utilitária, com muitos bolsos e traz toda a funcionalidade para o dia a dia, além de fazer parte das peças amplas. A calça cargo é mais larga e constrói uma silhueta mais folgada, sem abrir mão do conforto que tínhamos com as roupas que usadas para ficar em casa, devido à pandemia”, disse Santhana.

Foto: Reprodução Gorunway

Se arriscou no crochê durante a quarentena? Se liga nessa tendência que você deve aderir para a primavera.

“Hobbies relacionados com a confecção de trabalhos manuais, como o crochê, ascenderam muito durante a pandemia e isso refletiu nas passarelas. Marcas como a Valentino começaram a trabalhar com o crochê, com linhas coloridas que chamam a atenção e são super divertidas. Não só as grifes apostaram nessa trend, como também as celebridades, o que impulsa a visão da peça num lugar mais popular. As pessoas começam a ver e começam a querer usar e esse sendo de desejo é essencial para se estabelecer uma tendência”, afirmou Lelê.

Foto: Reprodução Gorunway

Com a aproximação do verão, investimos em peças mais frescas. E porque não usar o biquíni ou maiô no dia a dia também?

“Mesmo na primavera, começamos a integrar e acrescentar o biquíni ou o maiô aos nossos looks diários. Com isso, a moda praia começa a aparecer acompanhado da camisaria, com calças e se mistura nas peças de todo dia, além de ser uma evolução da tendência ‘underwear’. Há um tempinho, vimos os sutiãs integrarem as composições e ficarem propositalmente à mostra e agora vemos o biquíni nessa mesma linha”, contou Lelê Santhana.

Foto: Reprodução Gorunway