Primeiro finalista da Libertadores, PSG x City e zebra na Liga dos Campeões e muito mais; Confira TODOS os RESULTADOS da terça-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – A terça-feira de futebol foi emocionante. Atlético-MG e Palmeiras decidiram o primeiro finalista da Copa Libertadores o Sheriff, da Moldávia, bateu o Real Madrid-ESP, no Santiago Bernabéu; e, ainda pela Liga dos Campeões, o PSG-FRA venceu o Manchester City-ING.

No Brasil, a bola rolou também em São Paulo com o Paulista Feminino e a Copa Paulista, além do Campeonato Brasileiro Série B e na Copa do Brasil Sub-17, onde o Atlético-MG se tornou o primeiro semifinalista de 2021.

CONFIRA OS RESULTADOS DO DIA:

COPA LIBERTADORES – SEMIFINAL – 2ª RODADA

Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras – (Palmeiras) classificado

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – ÚNICA – 27ª RODADA

Avaí 2 x 0 Londrina

Náutico 1 x 3 CRB

Vila Nova 2 x 1 Operário

Coritiba 1 x 1 Confiança

COPA PAULISTA – FASE DE GRUPOS – 5ª RODADA

GRUPO 1

Comercial 0 x 0 Velo Clube

Votuporanguense 0 x 1 Botafogo

GRUPO 2

Rio Claro 1 x 0 São Bento

XV de Piracicaba 2 x Noroeste

GRUPO 3

São Bernardo 1 x 0 Santos

GRUPO 4

Atibaia 0 x 3 Portuguesa

Juventus 1 x 2 São Caetano

PAULISTA FEMININO

AD Taubaté 0 x 0 Realidade Jovem

LIGA DOS CAMPEÕES – FASE DE GRUPOS – 2ª RODADA

GRUPO A

RB Leipzig-ALE 1 x 2 Club Brugge-BEL

PSG-FRA 2 x 0 Manchester City-ING

GRUPO B

Milan-ITA 1 x 2 Atlético de Madrid-ESP

Porto-POR 1 x 5 Liverpool-ING

GRUPO C

Ajax-HOL 2 x 0 Besiktas-TUR

Borussia Dortmund-ALE 1 x 0 Sporting-POR

GRUPO D

Shakhtar Donetsk-UCR 0 x 0 Internazionale-ITA

Real Madrid-ESP 1 x 2 Sheriff-MOL

COPA DO BRASIL SUB-17 – QUARTAS DE FINAL – 2ª RODADA

Atlético-MG 7 x 0 Porto Vitória-ES – Atlético classificado (12 a 0)