Primeiros óculos de realidade virtual da Apple podem chegar em 2022

De acordo com o site DigiTime, a Apple pretende lançar o seu óculos de realidade virtual na segunda metade de 2022. Já os “Apple Glasses” (óculos inteligentes da empresa da maçã só chegarão em 2023.

Ainda segundo o site taiwanês, o protótipo do headset VR partiu para a segunda fase de testes (verificação pela equipe de engenheria) e deverá entrar na fase de produção em massa no segundo trimestre de 2022, com as vendas iniciadas para o segundo semestre do ano. O rumor diz ainda que o “precinho” do óculos de realidade virtual será de mais de U$ 2.000. O foco desse produto são desenvolvedores e empresas, então é “justificável” o preço nas alturas. O modelo para consumidores seria o Apple Glasses, mas esse ainda não teve o preço vazado. O que se espera é que seja uma versão simplificada do modelo high-end.

O novo vazamento vai ao encontro de uma previsão feita pelo analista especializado em Apple Ming-Chi Kuo. Em março deste ano, ele publicou que a empresa de Cupertino lançaria um produto de realidade virtual para a metade de 2022. Kuo disse que o produto teria compatibilidade com a Apple TV+ e Apple Arcade.

O DigiTime também publica a informação que a Apple está passando por dificuldades para resolver alguns problemas de duração da bateria, peso do produto e dissipação do calor.



Outra dificuldade é em finalizar o design produto: a empresa quer que o headser VR tenha a combinação perfeita entre a identidade dos seus produtos e os obstáculos do que é possível realizar hoje em tecnologia. O óculos de realidade virtual seria fabricado numa liga leve e resistente de magnésio, pesando por volta de 100, 110g, sendo mais leve que os produtos da concorrência.

Via: What Hi-Fi Fonte: 9to5Mac