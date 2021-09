Principais acontecimentos da Idade Antiga: resumão!

O termo “Idade Antiga” se refere à fase da história da humanidade que compreende o período e de 3.500 a.C., com o desenvolvimento da primeira forma de escrita, até o ano de 476 d.C., com o fim do Império Romano.

Todos nós sabemos que os acontecimentos da Idade Antiga são cobrados com uma grande frequência nas principais provas do país, entre elas o ENEM e os vestibulares.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com os principais acontecimentos do período que podem aparecer nas suas provas de história!

Vamos conferir, a seguir, quais são eles.

3.100 a.C. — Unificação do o baixo e o alto Egito, formando um dos primeiros governos unificados e nacionais de toda a história da humanidade



3.000a.C. — Início dos registros da história da região do Oriente Médio por meio dos escritos cuneiformes dos Sumérios



2.300 a.C. — Conquista dos Sumérios por Sargão de Acad, líder do povo acádio. Fim da presença suméria na região mesopotâmica.



1.750 a.C. — Fundação do Primeiro Império Babilônico



1.500 a.C — Início da Dinastia Chang



750 a.C. — Início do desenvolvimento das principais cidades-Estado da Grécia Antiga, com um destaque para: Atenas, Esparta, Tebas e Corinto. A Grécia exercia, na época, forte influência no mediterrâneo.



509 a.C. — Criação da República Romana



338 a.C. — anexação da Grécia ao Império Macedônico



331 a.C. — Alexandre, o Grande, abre caminho para conquistar o norte da Índia, com a derrota dos Persas;



221 a 206 a.C. — Criação do primeiro governo central chinês e finalização da construção da Grande Muralha da China;



146 a.C. — Destruição da cidade-Estado de Corinto e conquista da Grécia pelos romanos;



55 a.C. — Os romanos invadem e dominam a região da Bretanha;



27 a.C. — Augusto se torna o primeiro Imperador Romano;



105 d.C.— Invenção do papel pelos chineses;



313 d.C. — O imperador Constantino assina o Édito de Milão, que concede liberdade de culto aos cristãos do Império Romano;



395 d.C. — Divisão do Império Romano em duas partes: Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente;