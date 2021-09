Principal zagueiro do São Paulo recusa oferta e negociações devem se intensificar no final nos próximos meses – Futebol Interior

São Paulo, SP, 23 (AFI) – As negociações entre o Zagueiro Arboleda e o São Paulo continuam. Isso porque o defensor não aceitou a última proposta oferecida pelo Tricolor Paulista. Ele considerou os valores baixos. O atleta está no clube desde 2017.

O vínculo com o clube é até o final de junho de 2022, sua permanência depende de uma melhora salarial.

MAIS DA NEGOCIAÇÃO

A diretoria começou a negociação no início de junho. As tratativas devem se intensificar neste final de ano, já que a partir do início de 2022 o atleta já pode assinar um contrato com qualquer clube. Apesar disso, por enquanto, não há clubes interessados no jogador.

Arboleda é um dos zagueiros mais regulares do time nos últimos anos. Pilar da defesa com os treinadores que passaram no clube desde sua chegada.

PRÓXIMA PARTIDA

O São Paulo volta a campo no sábado, diante do Atlético-MG, às 21. A partida será realizada no Morumbi e é válida pela 22 rodada do Brasileirão.