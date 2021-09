Priscila Fantin diz que não descarta atuar em novelas, mas revela condições

A atriz Priscila Fantin, de 38 anos, fez seu último trabalho na TV em 2016. Apesar de estar se dedicando ao teatro, a artista revelou que pode voltar a atuar em novelas, desde que algumas condições sejam cumpridas.

“Eu faria, se fizesse sentido pra mim. Em algum momento vai rolar essa conjuntura, onde isso pode acontecer de novo”, disse em entrevista ao programa ‘Sensacional’, da RedeTV!.

Priscila ainda revelou que, diferente do que muitos pensam, o início de sua carreira artística foi inesperado. “Comecei com 16 anos, não sabia o que queria da vida. Era o sonho de muitas meninas e se caiu no meu colo, não poderia simplesmente negar essa oportunidade. Não era algo que pensava em fazer”.

A atriz ficou marcada por interpretar a índia Serena na novela ‘Alma Gêmea’, em 2005. Ela participou de outros folhetins famosos, como ‘Chocolate com Pimenta’ e ‘Sete Pecados’. Seu último trabalho na Globo foi em ‘Êta Mundo Bom’, onde interpretou a personagem Diana.