Processo seletivo Prefeitura de Breu Branco – PA tem inscrições nesta sexta-feira (17)

A Prefeitura Municipal de Breu Branco – PA tem inscrições até nesta sexta-feira, 17 de setembro de 2021. O edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 61 vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde, função que exige nível médio completo e oferta salário de R$ 1.550,00, por 40 horas semanais..

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Ágata. O valor da inscrição está fixado em R$ 85,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos em informática, legislação específica e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de outubro de 2021.

Atribuições

I – Trabalhar com a descrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as

pessoas de sua área, mantendo-os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente,

utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde,

considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do

território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

II – Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e

sociocultural da comunidade;

III – Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético;

IV – Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS,

considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos

sociais ou coletividades;

V – Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados;

VI – Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das

necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames

solicitados; entre outros.

EDITAL 02/2021

Fonte: Notícias Concursos