Produtora baiana realiza mesa gratuita sobre a produção e circulação de curtas-metragens

Acontece neste domingo (3), às 18h, uma mesa especial sobre a produção e circulação de curtas-metragens brasileiros. O intuito é, a partir do filme Sobre Nossas Cabeças, elucidar para o público como é a experiência de rodar um curta nacional e o que fazer com este produto depois das filmagens. O evento é organizado pela Modupé Produtora e acesso ao debate é gratuito e pode ser conferido no Youtube da produtora.



Além disso, para fomentar o diálogo com os espectadores durante o bate-papo, Modupé disponibiliza, até o dia 03 de outubro, acesso livre ao curta, através do link. De acordo com a cineasta e roteirista Susan Kalik esta é uma chance de dividir todo o conhecimento sobre a seara criativa, mas também estratégica para artistas que sonham que seus trabalhos sejam mais vistos e reconhecidos

“Nas oficinas que eu ministro, sobre roteiro ou produção, há sempre muita curiosidade sobre os caminhos possíveis para o curta-metragem. Foi um ano intenso para o curta, com uma circulação intensa, e espero compartilhar dessa experiência, principalmente com jovens realizadores e quem mais se interessar”.

Esta é uma realização da Modupé Produtora com financiamento através do Edital de Audiovisual setorial da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

SERVIÇO:



O quê? Mesa Sobre Nossas Cabeças: produção e circulação de curtas-metragens no Brasil

Quando: 03.10

Hora: 18h

Onde: Youtube da Modupé

Integrantes da Mesa: Dan Ferreira, Danilo Mesquita, Paulo Luz Corrêa, Susan Kalik, Thiago Gomes.

Mediação: Enoe Lopes Pontes.

Valor: Gratuito