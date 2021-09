Programa Jovem Aprendiz da TIM abre 60 vagas pelo país

Programa Jovem Aprendiz está com NOVAS oportunidades abertas na TIM em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. São cerca de 60 oportunidades com diversos benefícios disponíveis. Confira, a seguir, todas as informações!

Programa Jovem Aprendiz tem vagas abertas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná

São cerca de 60 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para o Programa Jovem Aprendiz na TIM. Para se candidatar, é necessário preencher os seguintes requisitos:

Ter ensino médio ou Técnico de escolaridade;

Não ter trabalhado como Jovem Aprendiz na TIM anteriormente;

Não estar trabalhando como Jovem Aprendiz em nenhuma outra organização;

Disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia.

Você Pode Gostar Também:

Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como vale alimentação, convênio médico, convênio odontológico, convênios TIM, auxílio funeral, happy day, seguro de vida, vale transporte, aparelho e chip de voz e dados.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na TIM, os interessados devem acessar o site de inscrição, ler atentamente todas as informações e requisitos e, cadastrar o currículo atualizado.

O Programa Jovem Aprendiz TIM 2021 possui como objetivo a contratação de jovens talentos, proporcionando a qualificação para que consigam ingressar no mercado de trabalho e se desenvolver como indivíduos e profissionais.

Gostou das informações? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!