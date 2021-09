“Projeto ambicioso” – Futebol Interior

Cascavel, PR, 13 (AFI) – O Cascavel anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Luis Francisco Grando, mais conhecido como Chico. O defensor de 34 anos estava livre no mercado depois de se despedir do Goiás. Ele já treina com o elenco e está inscrito no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol desde a última sexta-feira.

Natural de Pato Branco no Paraná, Chico iniciou sua carreira no PSTC e passou por equipes como Athletico Paranaense (PR), Palmeiras (SP), Coritiba (PR) e Goiás (GO). O novo zagueiro do Cascavel também tem experiência internacional atuando por seis temporadas na Turquia onde defendeu as equipes do Gaziantepspor e Antalyaspor.

Cascavel confirma zagueiro Chico

Devidamente regularizado para disputar posição no setor defensivo, o atleta chega como a última contratação do Cascavel para essa temporada. Chico chega em definitivo e assinou com a Serpente Aurinegra até o fim de 2022. “Quando recebi o convite fiquei muito feliz, já estava acompanhando o clube, não pensei duas vezes. Eu já conheço alguns atletas do elenco, vim empolgado, tudo o que me falaram sobre o Cascavel é verdade. Já trabalhei com o Tcheco quando ele era atleta e ele também já foi meu técnico”, disse o novo jogador do Cascavel.

DETALHES!

Ele também elogiou as estruturas do Centro de Treinamentos da Serpente Aurinegra e falou sobre o projeto do clube. “Não deixa nada a desejar em relação aos clubes pelos quais já passei e dá total condição para fazer um bom trabalho, desenvolver parte física, técnica e tática. O clube também tem um projeto ambicioso, de buscar crescer no cenário nacional e tem tudo para conquistar esse objetivo”.

O diretor de futebol Rudinei Guimarães foi quem fez o primeiro contato com o atleta e falou um pouco mais sobre essa contratação. “Chico vem para reforçar a equipe diante da necessidade de mais um zagueiro. Também já estamos planejando aos poucos a temporada de 2022, por isso o trouxemos. Jogador experiente de alto nível, com passagens por grandes clubes. Vem para somar junto com os outros do elenco”.