Projeto Lápis na Mão está com inscrições abertas até 16 de outubro em Juazeiro e Ilhéus

Com o objetivo de levar às escolas a oportunidade dos estudantes demonstrarem seus talentos de forma artística, com desenhos, poemas e redações, a TV São Francisco e a TV Santa Cruz realizam, entre os meses de setembro e dezembro, o Projeto Lápis na Mão. Em Juazeiro, o projeto está em sua oitava edição e em Ilhéus, na 11ª. A iniciativa busca a promoção, imersão e reflexão de temáticas importantes que fazem parte do cotidiano do juazeirense.

A partir do tema “Tô Online: das janelas virtuais para a leitura do mundo”, alunos e professores do Ensino Infantil ao Fundamental II, das escolas públicas e privadas de Juazeiro-BA são convidados a participarem do concurso, que acontece no formato ‘em casa’, para priorizar o cuidado nesse período de pandemia.

De acordo com o gerente executivo da TV São Francisco, Fábio Fernandes, o projeto tem um forte papel social na contribuição para o desenvolvimento do conhecimento, educação e cidadania na cidade de Juazeiro. “Diariamente lidamos com a informação, mas também temos a missão de atuar em prol da região que estamos inseridos. O Lápis na Mão é uma das formas que temos para apoiar esses alunos no seu processo formativo”, destaca Fernandes.

Através do site, os participantes terão acesso ao regulamento, aos formulários e as informações sobre o concurso. O resultado final será divulgado no dia 01 de dezembro, em uma live de premiação, no site G1 Bahia.

Já em Ilhéus, e nas cidades do Sul e Extremo Sul da Bahia, com o tema “Leitura é Abrigo: lugar de acolhimento”, o concurso deste ano traz como novidade a categoria “contadores de histórias”, que vai permitir a participação de pessoas com mais de 65 anos no concurso, a partir do envio de vídeos em modo horizontal, com até dois minutos contando o fragmento de alguma história.

De acordo com a gerente executiva da TV Santa Cruz, Carolina Fajardo, o projeto reflete a preocupação da emissora em colaborar com o desenvolvimento local a partir da educação. “Além de informar, entendemos que temos um papel social muito forte na região do Sul e Extremo Sul do nosso estado. Realizar o Lápis na Mão por mais um ano é a certeza de que estamos contribuindo com um dos nossos maiores patrimônios: a educação”, conta Carolina.

Nesta primeira etapa, que vai até o dia 16 de outubro, os candidatos devem enviar suas redações, desenhos e vídeos, juntamente com o formulário de inscrição pelos Correios, entregar diretamente na emissora, pelo WhatsApp: (73) 9.9997-1606 e também para o e-mail programacao.tvsantacruz@redebahia.com.br.