Projeto Manaus-AM atrai chegada de reforços – Futebol Interior

Manaus, AM, 10 (AFI) – O Manaus-AM é um clube recente. Foi fundado só em 2013, tem menos de dez anos, porém, o projeto impressiona. Já são três títulos do Campeonato Amazonense (2017, 2018 e 2019), além do acesso ao Campeonato Brasileiro Série C, na última temporada.

O trabalho foi um fator determinante para a chegada, por empréstimo, do meio-campista Júlio Rusch. Ele estava na Inter de Limeira-SP, na disputa da Série D, e não teve dúvidas quando recebeu a oferta do Manaus.

“Conversei com o Tiago, diretor da Inter de Limeira, ele disse que a linha de raciocínio (do Manaus), era igual ao da Inter, e isso pesou bastante. O Manaus apresentou um projeto de crescimento e realidade de acesso, ano passado eu tive esse acesso com o Remo, então é válido.”

REPETECO?

Na última temporada, Júlio foi vice-campeão da Série C com o Remo, após perder para o Vila Nova por 8 a 3 no agregado, e subiu para a Série B. Feito que é bastante viável e possível no Manaus.

O Gavião é o líder do Grupo A, a três rodadas do término da Primeira Fase, com 24 pontos. Dois à frente do quinto colocado e adversário no domingo, às 16 horas na Colina, o Botafogo-PB.

O meio-campista, que chegou para suprir a saída de Vinícius Barba para o Confiança ainda não está regularizado pelo BID.

ZAGUEIRO COMEMORA DESEMPENHO NA SELEÇÃO BRASILEIRA