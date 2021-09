Promessa de 17 anos do Paysandu-PA é emprestada ao futebol europeu – Futebol Interior

Belém, PA, 23 (AFI) – Tem mais promessa brasileira a caminho da Espanha. O jovem de 17 anos do Paysandu-PA, Júlio Cezar, acertou com o Getafe, por empréstimo. Antes, porém, a diretoria do Papão renovou o contrato, junto ao jovem, até julho de 2024.

Júlio Cezar já viaja à Espanha na próxima semana, mas para um período de testes durante 40 dias. O jogador só fica, em definitivo, a partir de 2022, quando completa 18 anos.

TRABALHO, SONHO, SUCESSO… TUDO MUITO RÁPIDO

O jovem chegou ao Paysandu em 2019 e, logo no Sub-15, brilhou. Foi o artilheiro do Parazão com oito gols em 11 partidas. Não demorou para Júlio Cezar subir ao profissional. Já na temporada seguinte, o jogador de 16 anos estava no grupo de cima.

Ao todo, foram dois jogos como profissional e alguns pelo Brasileirão de Aspirantes, em 2020.

“Foi um caminho muito batalhador. Foi uma passagem muito boa, onde tive de trabalhar bastante para poder chegar ao profissional e agora estar saindo para um clube da Europa. Agora é trabalhar mais ainda para garantir meu lugar lá.”

“Penso que tudo passou muito rápido. Três anos de base parecem que foi um mês, e pude fazer boas coisas aqui no Paysandu. É um sonho realizado. Nunca pensei que poderia morar fora, então já é uma vitória para mim. Foi fruto de muito esforço e só tenho a agradecer.”

QUAL LUGAR?

O Paysandu já está classificado à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C. Resta saber se como líder ou não do Grupo A. O Papão enfrenta o Manaus-AM, na Curuzu, neste sábado (25), às 17 horas, pela última rodada.