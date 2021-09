Promoção de 4 lançamentos da Xiaomi por tempo limitado: Pad 5, 11T Pro, 11T e 11 Lite

O AliExpress traz os 4 novos lançamentos da Xiaomi😮 tablet Xiaomi Pad 5, além dos smartphones Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11 Lite, com descontos e preço final abaixo do normal. Durante os dias 23 a 24 de outubro é possível adquirir o smartphone Xiaomi 11T Pro por US$ 599, o Xiaomi 11T por US$ 499 e o Xiaomi 11T Lite por US$ 349, além do tablet de alto desempenho Xiaomi Pad 5 por US$299. Abaixo detalhes de cada um dos aparelhos.

Para chegar ao melhor preço, adicione os cupons!

Link para compra do Xiaomi 11T Pro em PROMOÇÃO [Cupom: MITECH]

O Xiaomi 11T Pro é um smartphone de alto desempenho, com o SoC Qualcomm Snapdragon 888, 12GB de RAM e 256GB de armazenamento, aliado a bateria de 5000mAh, sistema com quatro câmeras, sendo a principal de 108MP e tela AMOLED de 6.67 polegadas, com 120Hz.

Para alcançar os valores mencionados acima, o aparelho deve ser comprado até a madrugada do dia 24, sexta-feira

Principais especificações dos modelos Xiaomi 11T Pro – LINK para compra [Cupom: MITECH]

– SoC Qualcomm Snapdragon 888

– Versão com 8GB+128GB ou 8GB+256GB ou 12GB+256GB(memória/armazenamento)

– Tela AMOLED dotdisplay plano 6.67 polegadas, 120Hz taxa de atualização

– Sistema com quatro câmeras: 108MP (principal) + 8MP (ultra-wide) + 5MP (telemacro) + 16MP (câmera frontal)

– Bateria 5000mAh

– Bluetooth 5.2

– Sistema Operacional Android 11 com MIUI 12.5

– Suporte 5G, 4G e 3G

– Carregamento rápido de 120W (100% em 17 minutos)

– Suporte Dolby Vision e Dolby Atmos

– Proteção de tela Gorilla Glass Victus.

– Outros: Wi-Fi 6, GPS, NFC e conexão 3.5mm para fone de ouvido.

O Xiaomi 11T é um smartphone com SoC mediatek dimensinty 1200, tela AMOLED de 6.67 polegadas, 8GB de RAm e 256GB de armazenamento, sistema com quatro câmeras, sendo a principal de 108MP. bateria de 5000 mAh e carregador de 67W.

Lembre-se de adicionar o cupom MISUPER para ganhar desconto de US$30 dólares



Principais especificações dos modelos Xiaomi 11T – LINK para compra [Cupom: MISUPER]

– SoC Mediatek Dimensity 1200

– Versão com 8GB+128GB ou 8GB+256GB (memória/armazenamento)

– Tela AMOLED dotdisplay plano 6.67 polegadas, 120Hz taxa de atualização

– Sistema com quatro câmeras: 108MP (principal) + 8MP (ultra-wide) + 5MP (telemacro) + 16MP (câmera frontal)

– Bateria 5000mAh

– Bluetooth 5.2

– Sistema Operacional Android 11 com MIUI 12.5

– Suporte 5G, 4G e 3G

– Carregamento rápido de 67W (100% em 36 minutos)

– Suporte Dolby Vision e Dolby Atmos

– Proteção de tela Gorilla Glass

– Outros: Wi-Fi 6, GPS, NFC e conexão 3.5mm para fone de ouvido.

O Xiaomi 11 Lite é o mais mais modesto dos três, porém ainda um modelo de alto desempenho trazendo o SoC Qualcomm Snapdragon 778, tela AMOLED de 6.55 polegadas com 90Hz, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento e sistema com 4 câmeras, a principal com 64MP, bateria de 4250mAh e carregador de 33w.

Principais especificações dos modelos Xiaomi 11 Lite – LINK para compra [Cupom: MISUPER]

– SoC Snapdragon 778

– Versão com 6GB+128GB ou 8GB+128GB (memória/armazenamento)

– Tela AMOLED dotdisplay plano 6.55 polegadas, 90Hz taxa de atualização

– Sistema com quatro câmeras: 64MP (principal) + 8MP (ultra-wide) + 5MP (telemacro) + 20MP (câmera frontal)

– Bateria 4250mAh e carregador de 33W.

– Bluetooth 5.2

– Sistema Operacional Android 11 com MIUI 12.5

– Suporte 5G, 4G, 3G e 2G

– Suporte Dolby Vision

– Proteção de tela Gorilla Glass

– Outros: GPS, NFC. conexão 3.5mm para fone de ouvido, modo de leitura 3.0

– Peso: 158g

Já o Xiaomi Pad 5 é uma ótima opção para trabalho e entretenimento. O aparelho possui SoC Qualcomm Spandragon 860, tela de 11 polegadas com 120Hz, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, sistema com duas câmeras, a principal com 13MP, suporte Dolby Atmos e Dolby Vision e bateria de 8720mAh com carregador de 22.5W.

Principais especificações dos modelos Xiaomi Pad 5 – LINK para compra [Cupom: MISUPER]

– SoC Qualcomm Snapdragon 860

– Versão com 6GB+128GB ou 8GB+256GB (memória/armazenamento)

– Tela AMOLED 11 polegadas, 1600x2560p (WQHD+), 120Hz taxa de atualização

– Sistema com duas câmeras: 13MP (principal) + 8MP (câmera frontal)

– Bateria de longa duração 8720mAh e carregador de 33W.

– Bluetooth 5.0

– Sistema Operacional Android 11 com MIUI 12.5, com suporte multi-línguas e Google Play Store

– Suporte 5G, 4G, 3G e 2G

– Suporte Dolby Vision, Dolby Atmos e DCI-P3

– Alto-falante estéreo quadruplo

– Outros: Xiaomi Smart Pen com carregamento magnético (100% em 18 minutos)

Então, se você está de olho em produtos com ótimas especificações e com preços promocionais incríveis, a linha de novos aparelhos XIAOMI precisa ser considerado na hora da escolha. Os modelos estão disponíveis no AliExpress, com preços promocionais a partir do dia 23 até a madrugada do dia 24.

Aviso: Como estamos falando de valor em dólar e de envio internacional, os itens podem ser taxados e nós podemos ser comissionados.

