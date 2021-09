Protestos: SSP investiga conexão entre manifestantes e crime organizado, diz Renan Filho

O governador Renan Filho (MDB) usou a rede social nesta tarde para criticar o protesto de familiares de reeducandos, realizado pelo terceiro dia consecutivo no Estado. Ele informou que acionou a Secretaria de Sergurança Pública (SSP) para desobstruir as vias bloqueadas pelos manifestantes e disse que o Estado está investigando as conexões do movimento com…

O governador Renan Filho (MDB) usou a rede social nesta tarde para criticar o protesto de familiares de reeducandos, realizado pelo terceiro dia consecutivo no Estado. Ele informou que acionou a Secretaria de Sergurança Pública (SSP) para desobstruir as vias bloqueadas pelos manifestantes e disse que o Estado está investigando as conexões do movimento com o crime organizado. Veja postagem abaixo:

O protesto teve início no final da manhã, inicialmente no acesso ao Distrito Industrial da Capital, nas proximidades do viaduto da antiga PRF e também outro ponto de bloqueio na Avenida Durval de Góes Monteiro.

Por causa do protesto, o trânsito ficou congestionado na parte alta de Maceió. Agora no final da tarde, populares registraram a chegada das forças de segurança, inclusive com monitoramento do helicóptero da Segurança Pública.

Os manifestantes reivindicam a retomada das visitas aos presos e entrega de feiras que foram suspensas desde que foi deflagrada a paralisação dos policiais penais.