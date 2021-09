Provedor de internet de AL inova no marketing e faz sucesso

Quem conhece um pouco de propaganda e marketing sabe, atrair o público para uma determinada ação comercial é muito difícil e complicado, principalmente nos dias de hoje em que a criatividade na internet reina o mundo virtual.

A equipe de criação do provedor Super Connect conseguiu isso com maestria, em ação recente na cidade de Arapiraca, no Agreste Alagoano. Aproveitando o lançamento da nova temporada da série La Casa de Papel, os divulgadores saíram nas ruas devidamente caracterizados para promover a nova campanha da Super Connect.

Assista:

A população aprovou e caiu no clima com essa série da Netflix que é sucesso em todo o mundo.

A criatividade e irreverência do marketing da empresa é sem dúvida alguma destaque por onde é vinculada. Sem falar em contratações de artistas, de renome nacional, que estampam campanhas da empresa e mostra o compromisso com a qualidade na divulgação.

Atuando desde 2008, a Super Connect vem prestando seus serviços para o mercado doméstico, empresarial e corporativo. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o cliente tem um diferencial que não se tem em outra empresa de Telecom.

