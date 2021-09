Próximo jogo do Altos-PI pode definir temporada – Futebol Interior

Teresina, PI, 09 (AFI) – O Altos-PI tem uma oportunidade gigante para garantir a permanência no Campeonato Brasileiro Série C. Basta vencer a próxima partida. Poderia ser tão simples como parece, mas não. Apesar do Altos voltar a triunfar, após sete rodadas, contra o Floresta-CE, por 2 a 1, o adversário é bastante complicado.

Este não é o único problema. O treinador Paulinho Kobayashi tem dois desfalques importantes. O goleiro Mondragon, que está lesionado, e o atacante Lucas Campos, suspenso.

CASO MARINHO: LESÃO

‘JOGO DE PACIÊNCIA’

O confronto é diante do Santa Cruz, fora de casa, no Arruda, às 17 horas do sábado. A situação da Raposa é de ganhar ou ganhar, basicamente, para manter o sonho vivo. O time é o lanterna (10°) do Grupo A com 11 pontos, a cinco do oitavo Floresta.

Fatores conhecidos por Kobayashi e fundamentais para a partida.

“Precisamos ter um pouco de tranquilidade, é um jogo de paciência. Pressão muito grande do Santa Cruz, vai vir pressionando desde o início do jogo até o final, tem que ter certa malandragem e paciência. Não podemos entrar no jogo do Santa Cruz, de maneira nenhuma, tem que fazer aquilo treinado na semana para que o resultado possa vir.”

“Nossa semana tinha que ser um pouco mais leve, até pela cobrança que vinha dos atletas, uma vitória fora de casa. Entendemos a dificuldade que vai existir diante do Santa Cruz, frisamos bastante. É uma equipe que necessita do resultado, vida ou morte, então a gente sabe disso.”

‘PELO MENOS UM PONTO’

O Altos aparece acima do Floresta com 18 pontos. É mais confortável e, com três rodadas para o término da Primeira Fase, a equipe não depende, exclusivamente, do resultado no Recife. Vai falar isso, porém, para o comandante.

“Também precisamos (de pontos). Pelo menos um ponto, para que a gente possa livrar a equipe do Altos do rebaixamento. Uma vitória seria 100%. A importância desse jogo é aquilo que a gente pensa para 2022. O mais importante é ressaltar o desempenho e a vontade.”