Próximo MacBook Pro M1X terá tela com resolução ainda maior [RUMOR]

No começo da semana a Apple lançou o sétimo beta do macOS Monterey, além das novidades do sistema, a empresa também cadastrou nele o suporte para um novo MacBook Pro M1X. Nos códigos a empresa mostra o tamanho das opções de telas do modelo, além de dar uma ideia da resolução que eles irão suportar.

Se a Apple não estiver fazendo nenhuma pegadinha nos seus códigos para pegar os intrometidos, sabemos que os novos notebooks da empresa devem vir com uma das maiores resoluções da linha até então. Supostamente o próximo Pro M1X deve ser lançado em suas versões, com uma de 14 polegadas, e uma resolução de 3024×1964, e outra com 16 polegadas, com uma resolução total de 3456×2234.

Nos códigos do macOS Monterey beta esses dois modelos são identificados como ‘3456 x 2234 Retina’ e ‘3024 x 1964 Retina’, entretanto, como apontado por Steve Moser do MacRumors, ele não identifica e nem suporta nenhum modelo lançado atualmente pela Apple. Por causa disso é possível prever com segurança que essas configurações são das telas que serão equipadas nos futuros modelos do MacBook Pro M1X.



Créditos: Reprodução / MacRumors

Caso realmente se confirme esse lançamento, essa resolução será uma melhora considerável em relação aos atuais modelos M1 MacBook Pro, que tem uma resolução de 2560 x 1600, e do MacBook Pro de 16 polegadas, que é de 3072 x 1920. Isso também vai representar um aumento na densidade de pixels do display para cerca de 250 pixels por polegada, fazendo com que os modelos venham com uma Retina 2x configurada como padrão, aumentando ainda mais a nitidez da imagem.

As mudanças na resolução também vão alterar a proporção da tela dos notebooks, que agora vai passar a ser 15,4:10, um pouco diferente do 16:10 padrão dos modelos atuais. Uma mudança no tipo de display deve melhorar ainda mais a qualidade da imagem para o usuário, como apontado pelo WCFFTech, a fabricante pode trocar o painel do aparelho para uma versão com mini-LED.

Ainda não se tem nenhuma confirmação sobre como deve chegar o novo MacBook Pro M1X, mas é esperado que a Apple anuncie o aparelho em outubro ou em novembro.



Fonte: MacRumors, WCCFTech