Pump lips: conheça procedimento estético para deixar lábios volumosos com efeito natural

Ter lábios volumosos é a vontade de muitos e quando a genética não favorece, existem uma série de procedimentos estéticos voltados para esse desejo. O pump lips é um deles e tem ganhado muito destaque no mundo beleza, principalmente por dar um efeito natural à boca.

“A técnica de microagulhamento é utilizada no pump lips. Com isso, são aplicadas nos lábios substâncias que revitalizam os lábios, como o ácido hialurônico e outros. Essas aplicações contribuem para a hidratação dos lábios, o que causa um aumento no volume dos lábios”, explicou a esteticista.