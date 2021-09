Pura ostentação! iPhones inspirados em Rolex chegam a custar mais de R$ 130 mil

A Caviar, empresa conhecida por criar versões luxuosas de aparelhos eletrônicos (como iPhones e PlayStations de ouro e similares), acaba de lançar a coleção Pair of Kings, que inclui cinco modelos de iPhone 13 Pro e 13 Pro Max inspirados em relógios Rolex. Todos os designs possuem versões com 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1TB de armazenamento.

O modelo Olive Rays, por exemplo, possui na parte superior um padrão verde-oliva em forma de “raios”, que lembram o visor do Rolex Datejust. A parte de baixo do iPhone apresenta elos de metal feitos de titânio e metal banhado a ouro como uma pulseira Jubilee em maior escala.



Divulgação/Caviar

A coleção Rolex Datejust, na qual este celular foi inspirado, usa pulseiras Jubilee desde seu lançamento, em 1945, para comemorar os 40 anos da Rolex. O iPhone 13 Pro Olive Rays com 128 GB de armazenamento custa US$ 6.830 (R$ 36.058,99 em conversão direta). Já a versão de 128 GB do iPhone 13 Pro Max custa US$ 7.370 (R$ 38.909,92 em conversão direta).

Já o modelo de iPhone Yacht Club foi inspirado no Rolex Yacht-Master II. O painel que imita a pulseira do relógio é composto por elos de bronze e titânio e a moldura azul e rosa é similar à do Rolex. Por fim, há também uma moldura de bronze ao redor do celular.



Divulgação/Caviar

Esta versão do iPhone 13 Pro custa US$ 6.540 (R$ 34.527,93) com 128 GB de armazenamento, enquanto o iPhone 13 Pro Max com 128 GB sai por US$ 7.080 (R$ 37.378,86).

O iPhone Dark Sky segue o modelo Rolex Sky-Dweller, mais especificamente o REF 326238. Ele possui a traseira em carvalho manchado e molduras de metal banhado a ouro. Sua versão mais “barata”, o iPhone 13 Pro com 128 GB de armazenamento, tem o preço de US$ 6.910 (R$ 36.481,34), enquanto o iPhone 13 Pro Max com a mesma capacidade de armazenamento custa US$ 7.450 (ou R$ 39.332,27).



Divulgação/Caviar



Continua após a publicidade

O iPhone Meteorite é inspirado no Rolex Cosmograph Daytona. A parte traseira possui parte de um meteorito de verdade na região superior, enquanto a região inferior é composta por titânio polido com revestimento PVD preto em torno de um painel de fibra de carbono.



Divulgação/Caviar

Neste modelo, o iPhone 13 Pro de 128 GB custa US$ 7.060 (R$ 37279,62). Já o iPhone 13 Pro Max com a mesma capacidade tem o valor de US$ 7.600 (R$ 40.131,04).

Por fim, o modelo mais caro é o iPhone Benvenuto, baseado no Rolex Cellini. Tanto o telefone quanto o relógio possuem seus nomes inspirados no ourives, joalheiro e escultor Benvenuto Cellini, da Renascença.



Divulgação/Caviar

O Benvenuto possui a região superior da parte traseira com couro legítimo de crocodilo, enquanto a região superior é feita de ouro branco. As molduras foram feitas em ouro rosa de 18 quilates.

A versão mais básica do Benvenuto — iPhone 13 Pro com 128 GB de armazenamento — custa US$ 25.080 (R$ 132.432,43 na cotação atual). Enquanto isso, a versão mais cara — iPhone 13 Pro Max com 1 TB — custa US$ 30.780 (R$ 162.530,71). Confira mais detalhes da coleção da Caviar aqui.



…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: GSM Arena