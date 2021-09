A recém-inaugurada Qsaúde oferece vagas na área de tecnologia. A empresa, que foi lançada em outubro de 2020, no meio da pandemia de Covid-19, tem como objetivo trazer de volta o médico da família, que acompanha o paciente em toda a sua jornada, sabe seus antecedentes e, assim, oferece o tratamento ideal para cada individuo.

Ao todo são 17 oportunidades para os times de Business Intelligence, Product Design e Tecnologia, mas há chances também para Gente &Gestão e Gestão da Saúde. Como a empresa busca pessoas para apoiar sua escalada e superar os grandes desafios que tem pela frente, é importante que os candidatos sejam colaborativos e participativos, tenham bom senso de urgência, facilidade em trabalhar no trabalho em equipe e bom relacionamento interpessoal.

As vagas disponíveis atualmente são para as funções de Data Analyst, Tech Recruiter, Enfermeira(o) do trabalho | Gestão de Saúde, Enfermeiro(a) Telemonitoramento, Product Designer Specialist, Analista de Segurança da Informação Pleno, Analista de Suporte SR, Assistente de Suporte Técnico, Machine Learning Specialist, Pessoa Arquiteta de Software Sênior, Pessoa Desenvolvedora Sales Force, Pessoa Desenvolvedora de Testes de Software,

Pessoa Engenheira DevOps, Pessoa Engenheira de Dados | Especialista, Pessoa Engenheira de Software | Front-End, Pessoa Engenheira de Software | Full Stack, Product Owner | Sales Force, Software QA Analyst e Tech Lead.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há postos de trabalho para pessoas com e sem experiência anterior na área. As vagas são para atuação na cidade de São Paulo, onde a empresa está sediada, e, também, para atuação na modalidade home office ou modelo híbrido.

Como se candidatar

Os interessados podem se candidatar diretamente pelo site https://jobs.kenoby.com/qsaude, onde também é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como informações sobre requisitos e escopo de atuação. Não há um prazo final para candidatura, de modo que as vagas ficarão disponíveis até o preenchimento completo.