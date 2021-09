Quadrangular do Módulo II Mineiro começa com empate em Juiz de Fora – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 04 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve seu primeiro jogo da fase decisiva disputado neste sábado, com Tupynambas e Nacional empatando em 0 a 0, em Juiz de Fora.

A partida foi bastante equilibrada, com os dois times se respeitando em demasia. No final, o Tupynambas chegou a criar mais chances de gol, mas o empate foi justo.

O Nacional, da cidade de Muriaé, foi o time que fez a melhor campanha na primeira fase, chegando aos 23 pontos ganhos, sendo que o Tupynambas classificou-se na quarta colocação com 19 pontos ganhos.

SEGUNDA-FEIRA TEM JOGO

A primeira rodada será completada na noite de segunda-feira, com o Democrata recebendo o Villa Nova, em Governador Valadares.

DOZE TIMES PARA DUAS VAGAS NO ACESSO

O Módulo II de Minas Gerais começou no dia três de julho com a participação de doze times que jogaram em turno único, com os quatro melhores se classificando para esse quadrangular final, onde os dois primeiros irão ascender à elite do futebol mineiro de 2022.

Os dois times rebaixados foram Serranense e Aymores.

Campeonato Mineiro – Módulo II

Quadrangular Decisivo

1ª Rodada

04/09 – Tupynambas 0 x 0 Nacional

06/09 – 20:30 hs – Democrata x Villa Nova

2ª Rodada

11/09 – 15:00 hs – Nacional x Democrata

11/09 – 16:00 hs – Villa Nova x Tupynambas

3ª Rodada

15/09 – 20:00 hs – Nacional x Villa Nova

15/09 – 20:00 hs – Tupynambas x Democrata

4ª Rodada

19/09 – 16:00 hs – Villa Nova x Nacional

19/09 – 18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

5ª Rodada

25/09 – 18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

27/09 – 20:30 hs – Democrata x Nacional

6ª Rodada

02/10 – 15:00 hs – Nacional x Tupynambas

02/10 – 15:00 hs – Villa Nova x Democrata