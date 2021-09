quais grupos ainda irão receber benefício em setembro

O Governo Federal segue pagando nesta semana, mais uma parcela do programa Bolsa Família. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, algo em torno de 4 milhões de brasileiros ainda estão recebendo o dinheiro do projeto em questão. Vários grupos ainda devem receber o ciclo de setembro nos próximos dias.

De acordo com as regras oficiais do programa, o calendário de pagamento segue a lógica do algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS). Essa é a sequência que mostra que a pessoa faz parte do benefício. Ao saber qual é a numeração que termina essa lista, então o cidadão vai descobrir quando vai receber o dinheiro.

Nesta quarta-feira (22), por exemplo, é a vez daqueles que possuem o NIS terminando em 4. De acordo com a Caixa Econômica Federal, essas pessoas podem sacar o dinheiro em um caixa eletrônico. Há ainda a possibilidade de movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem ou mesmo do Sistema Internet Banking.

Segundo a Caixa Econômica Federal, digitalmente é possível fazer uma série de tarefas. Entre elas, pode-se citar o pagamento de boletos ou mesmo a realização de compras online ou presenciais. Neste segundo caso, no entanto, é importante ter atenção. É que apenas alguns estabelecimentos aceitam este tipo de repasse.

Ainda nesta semana, mais dois grupos devem receber o dinheiro deste mês do Bolsa Família. Na quinta-feira (23) vai ser a vez daqueles que possuem o NIS terminando 5. Já na sexta-feira (24) vai ser a vez daqueles que possuem o número 6 no final do NIS. Pelo menos é isso o que mostra o calendário oficial do programa.

Próxima semana

Na próxima semana, o Governo promete fazer os pagamentos para todos os outros grupos restantes. Quem tem NIS terminando 7 recebe na segunda-feira (27). Quem tem NIS 8, recebe na terça-feira (28). A quarta-feira (29) fica para aqueles que possuem o NIS terminando 9 e a quinta-feira (30) para aqueles que terminam em 0.

Vale lembrar que as pessoas que fazem parte do Bolsa Família e que estão recebendo o Auxílio Emergencial neste momento também seguem esse mesmo calendário. Mesmo que elas tenham trocado de benefício a lógica de pagamentos segue a mesma.

O que muda apenas são os valores. Quem está no Auxílio Emergencial pode receber um desses três patamares: R$ 150, R$ 250 e R$ 375. Já as pessoas que seguem no Bolsa Família não possuem um montante fixo. Nesse caso, elas recebem uma média de R$ 189.

Auxílio e Bolsa Família

Toda essa confusão entre programas diferentes deve acabar em novembro. É que os dois projetos deverão chegar ao fim ainda no final do próximo mês de outubro. Isso quer dizer portanto que pelo menos uma parte desses cidadãos vai acabar ficando sem a ajuda.

A ideia do Governo Federal é começar os pagamentos do novo Bolsa Família a partir do próximo mês de novembro. Assim, pelo menos uma parte dos usuários que hoje estão em um desses projetos poderia seguir para este novo benefício.

No entanto, até este momento ainda não existem grandes definições sobre este assunto. De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, o mais provável é que o Governo espere pela aprovação da Medida Provisória (MP) que circula neste momento pelo Congresso Nacional.