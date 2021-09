A importância da educação emocional perpassa diversos contextos sociais da vida de uma pessoa. Essa educação associa-se com a qualidade de vida no trabalho; nos estudos; os relacionamentos interpessoais; nas mais diversas relações cotidianas; etc.

Por isso, trabalhar a educação emocional, especialmente no contexto escolar, é tão importante. Mas para que você possa compreender ainda mais sobre esse tema, trouxemos alguns fragmentos que se enlaçam com a inteligência emocional. Continue lendo para conhecê-los.

Qual a importância da educação emocional?

A importância da educação emocional está envolvida com muitos pontos, por isso, entenda os nossos apontamentos abaixo como uma “média” do que pode ser visto como essencial.

Afinal, essa educação envolve-se com diversos contextos de nossa vida, não é mesmo? Por isso, poderíamos listar muito mais fatos sobre a importância da mesma! Mas, por ora, convidamos você a refletir conosco a partir dos fatores listados a seguir:

1- Autoconhecimento

Quando a educação emocional passa a fazer parte da rotina de um sujeito, automaticamente ele passa a desenvolver o seu autoconhecimento.

Isso porque a educação emocional faz com que tenhamos um olhar mais atento sobre as nossas emoções, obviamente. E é esse olhar que faz com que passemos a escutar melhor o que sentimos, quando sentimos, por que sentimos, etc.

Conhecemos, assim, as nossas reações diante de diversos gatilhos emocionais, preparando-nos melhor para as adversidades da vida.

2- Aprende a lidar com as adversidades da vida

A vida é feita de emoções. A todo momento, estamos sentindo algo, mesmo que seja a ausência das emoções, ou seja, a indiferença. Por isso, quando aprendemos a nos ouvir melhor, automaticamente teremos mais subsídios para lidar com as adversidades da vida.

Passamos a enxergar um lado mais racional nas situações, viabilizando uma tomada de decisão mais assertiva e equilibrada.

3- Reconhece os seus limites

Entender as próprias emoções é dar chance para reconhecer os próprios limites. E é a partir disso que você passa a se colocar em primeiro lugar, respeitando esses mesmos limites e impedindo que os outros os ultrapassem sem pensar em você.

Aqui, você aprende a se impor de uma forma mais assertiva. Por este e por tantos outros motivos que a importância da educação emocional é tão evidente!

4- Vida mais saudável

A importância da educação emocional também está relacionada à vida saudável de uma maneira geral. Isso porque aprendemos a equilibrar melhor as nossas emoções, não expondo a nossa mente e o nosso corpo à situações que podem:

Gerar altos níveis de estresse e ansiedade;

Colocar a nós mesmos em risco diante de situações onde estamos emocionalmente desequilibrados;

Entre outras variáveis.

Além disso, a vida saudável está enlaçada à educação emocional quando pensamos nas nossas relações e relacionamentos. Quando temos um equilíbrio emocional, obviamente nos damos melhor com as outras pessoas, certo?

5- Compreensão do que se sente e por que se sente

Entender o que sentimos e por que sentimos pode nos levar a dois caminhos positivos:

A esquiva do gatilho emocional nocivo e que não precisa ser vivido;

Maior compreensão de um gatilho que faz parte da vida cotidiana, viabilizando menos impactos em nossa mente.

Por isso, a importância da educação emocional é tão evidente. É ela quem nos ajuda a entender o que sentimos diante das mais diversas situações. Comece a se escutar mais! 😉