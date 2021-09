Compreenda a importância da escuta no processo educativo e saiba por que essa prática é tão importante para o desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Para isso, convidamos você para seguir neste conteúdo até o fim. Vamos lá?

Qual a importância da escuta no processo educativo?

A importância da escuta no processo educativo está envolvida com alguns pilares, como:

Relacionamentos interpessoais;

Autoconfiança e autoestima;

Aprendizagem;

Compreensão do universo e capacidade de se expressar.

Por isso, trabalhá-la com efetividade na sala de aula é algo valioso e muito importante. Para saber mais, veja detalhadamente os pontos que elencamos abaixo:

1- Educa sujeitos mais empáticos

Quando escutamos os nossos alunos de uma forma mais ativa, automaticamente eles percebem que o próprio discurso deles é importante. Com isso, aprendem não só a falar sobre o que pensam, como também percebem a importância de receber essa “atenção” do outro.

Logo, as crianças passam a praticar a escuta ativa com outras em sua volta, tornando-se cada vez mais empáticas.

2- Ajuda os alunos a se expressarem melhor

Quanto mais atenção dermos ao que as crianças têm a dizer, melhor elas vão se expressar. Isso porque elas sentirão um suporte a mais na hora de falar sobre o que pensam, mesmo que este pensamento esteja confuso em um primeiro momento.

Afinal, você, adulto, estará dando a devida atenção e ela perceberá que o que ela quer dizer é realmente importante. Com isso, passará a buscar maneiras cada vez mais assertivas para se expressar.

Você Pode Gostar Também:

3- Faz com que você compreenda melhor a dinâmica da sua turma

Além de a criança ser muito beneficiada durante o processo de escuta na escola, você também pode tirar um bom proveito disso.

A partir do momento que você compreende a importância da escuta no processo educativo, você percebe que essa prática ajuda, inclusive, na hora de elaborar os seus métodos e planos de aula.

Isso acontece uma vez que você terá mais subsídios para conhecer bem a sua turma, viabilizando uma aprendizagem mais alinhada à realidade dos seus alunos.

4- Fortalecimento de relacionamentos mais harmoniosos

Os relacionamentos são muito beneficiados com a escuta na escola. Por isso, praticar esse tipo de ação pode fortalecer as relações entre os alunos e entre os professores e alunos. Por isso, se você quer adultos que sabem ouvir e que sejam mais empáticos, escute o que as suas crianças querem dizer.

5- Desenvolve crianças com mais autoconfiança e autoestima

Uma criança que recebe a devida atenção de um adulto passa a se sentir mais importante. Infelizmente, ainda vemos muitos adultos negligenciando o que as crianças têm a dizer, e isso apenas diminui a autoconfiança e a autoestima das mesmas.

Portanto, se você quer que os seus alunos se sintam importantes e valorizados, passe a escutar mais! Quanto mais escuta ativa fizer parte da rotina de vocês, mais confiança a criança cria, ao perceber que ela realmente tem um espaço para falar e que o que ela fala é verdadeiramente importante.

Instigue isso e, inclusive, dissemine informações sobre a importância da escuta no processo educativo!