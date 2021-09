Embora muitas pessoas possam não saber, a importância dos pais no ensino remoto perpassa diversas faces da vida familiar e de seus filhos.

Por isso, neste conteúdo esperamos esclarecer o quanto os pais têm um “peso” sobre a educação dos seus respectivos filhos. Acompanhe para saber mais!

Qual a importância dos pais no ensino remoto?

A importância dos pais no ensino remoto está envolvida com a educação, o emocional e até mesmo com a motivação dos filhos. Isso porque o pai é responsável por estabelecer uma rotina de estudos que seja eficiente e que realmente atinja os resultados esperados.

Mas a importância não para por aqui. São muitos os fatores que tornam essa interação tão imprescindível, fazendo com que a proximidade da família com a escola seja um objeto de discussão recorrente na educação.

Assim sendo, abaixo você verá 4 pilares que estão envolvidos com a importância dos pais no ensino remoto:

1- A rotina de estudos pode ser estabelecida pelos pais

Uma criança, por mais apaixonada que ela seja pela escola, ainda não tem uma grande noção de tempo e de responsabilidade. Por isso, a importância dos pais no ensino remoto está envolvida, em um primeiro plano, com a rotina de estudos das crianças.

São os pais que deverão regrar os horários de leitura, atividades e lazer dos pequenos. Caso contrário, a procrastinação poderá ser recorrente no dia a dia do aluno, criando uma cadeia de acúmulo de atividades.

2- Os pais compreendem melhor os filhos

Você Pode Gostar Também:

Muitas vezes, a rotina corrida acaba afastando os pais dos seus filhos, que ficam mais envolvidos com as escolas do que com a própria família. Porém, no caso do estudo remoto, os pais podem compreender melhor os seus pequenos a partir do momento que participam mais de suas vidas e rotinas.

Os pais perceberão as dificuldades que o filho pode ter, além de reconhecer quais são os seus pontos fortes. E isso poderá ajudar na hora de motivar os estudos dos filhos.

3- O apoio dos pais pode servir de incentivo para as crianças

Muitas crianças podem apresentar determinada aversão aos estudos. Isso, até certo ponto, é natural e normal. As crianças têm energia e querem muito gastá-las brincando.

Entretanto, a importância dos pais no ensino remoto também está relacionado ao apoio que estes podem gerar aos filhos. Os pequenos percebem que seus pais estão envolvidos com os estudos e podem, inclusive, se sentir mais motivados para concluir tarefas em conjunto, até mesmo se divertindo.

4- Maior vínculo entre pais e filhos

Como dito anteriormente, a rotina corrida pode, muitas vezes, roubar as chances de uma família manter-se próxima, unida e com uma boa comunicação. Entretanto, a importância dos pais no ensino remoto também está envolvida com justamente estabelecer um vínculo mais forte entre pais e filhos.

A conexão dos adultos com as crianças pode fazer com que estas se formem sujeitos mais autoconfiantes e felizes, impactando em toda a sua trajetória não só de estudos, como de vida pessoal.

Aproveite o momento para aproximar-se de seus filhos.