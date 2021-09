Quatá abre vagas de emprego em São Paulo; veja cargos

Quatá abre NOVAS oportunidades de emprego para profissionais de diferentes áreas de atuações em São Paulo. Dentre as vagas abertas, há chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Quatá anuncia oportunidades de emprego para diferentes áreas de atuações

São diversas NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diversas especializações em São Paulo. Dentre as oportunidades abertas, estão os seguintes cargos:

Analista de Desempenho Indicadores;

Analista de Bi (TI);

Analista de Sistemas (Desenvolvimento ADVPL);

Vendedor Key Account Laticínios;

Analista de Recrutamento e Seleção;

Vendedor Linha Uht (Zona Sul e Vale do Paraíba);

Comprador – Exclusivo para PCDs.

Você Pode Gostar Também:

Além da remuneração compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como assistência médica, assistência odontológica, convênio farmácia, vale refeição, vale transporte e seguro de vida.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na empresa, os candidatos devem acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo em candidate-se.

A Quatá está no mercado desde 1990 e trabalha para fornecer os melhores produtos de base láctea para todas as famílias do Brasil.

Gostou das informações? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!