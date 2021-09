Quem é Izabela Cunha, suposta namorada de Luan Santana

Luan Santana revelou nesta segunda-feira (6) que está namorando. Com isso, já surgiram os rumores de quem seria a eleita. E o nome “da vez” é Izabela Cunha, que já havia sendo apontada como a nova namorada do cantor, depois que os dois foram flagrados juntos algumas vezes.

Izabela é modelo e tem um perfil trancado no Instagram, com pouco mais de 2 mil seguidores. Segundo Léo Dias, do Metrópoles, ela já fez alguns trabalhos fotográficos no exterior, em países como a Itália.