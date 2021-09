Quem te inspira? 10 comportamentos para quem deseja ser inspiração

Você consegue pensar rápido nas lideranças que te inspiram?

Ao longo da minha trajetória profissional tive a sorte de viver e aprender com gestoras e gestores inspiradores. Verena Alcântara, Manuela Martinez, Eliezer Cruz e Janaina Marinho estão entre esses profissionais que generosamente me permitiram experimentar, errar, assumir e trilhar o melhor caminho profissional rumo ao aperfeiçoamento.

Se eu sou exigente, criterioso, perfeccionista, atento aos detalhes, chato e didático, é porque existe muito deles em mim.

Reconhecer os profissionais que auxiliaram no seu desenvolvimento é (também) uma boa forma de entender mais sobre a sua formação, personalidade e o perfil que te caracteriza enquanto liderança e/ou colaborador. Nós somos resultado do meio, e essa trajetória ensina mais do que compreendemos de forma imediata.

Uma pesquisa promovida pela gigante IBM com 1.700 CEOs em 64 países, identificou que entre as habilidades mais importantes para os líderes contemporâneos está a capacidade de colaboração e de inspirar equipes.

Dados do estudo elaborado pelo IBM Institute for Business Value (IBV), ‘Acelerando a Jornada para o HR 3.0’ realizado em 2020, recomendou “Cultivar uma liderança empática para apoiar o bem-estar holístico dos funcionários”, como uma das chaves necessárias para a promoção de uma mudança duradoura nas organizações.

Tão importante quanto reconhecer as suas inspirações próximas – e não somente aquelas referências profissionais famosas –, é também transformador ser impulso para quem está começando a construir uma carreira. Posturas, atitudes, decisões, condutas e habilidades estão entre as competências observadas, aprendidas e compreendidas por quem nos rodeia.

Quando profissionais – sejam eles líderes ou colaboradores, juniores ou sêniores e em qualquer atividade laboral -, compreendem que o comportamento do mercado renova a partir do momento em que as relações humanas se modificam, alcançamos um novo patamar de responsabilidade. Não só no quesito ‘geração de lucro’, mas também na oferta de conquistas para indivíduos, times e equipes.

Estimule as boas atitudes de quem lhe é referência e valide que toda a trajetória dela não está sendo em vão (Foto: Reprodução)

Vale ressaltar que a responsabilidade sobre esse cenário não é única e exclusiva de gestores, mas sim de todo o corpo social que interage e impacta diretamente nos processos e nas pessoas.

Grande parte do que representamos se deve aos bons (e maus) exemplos que nos rodeiam. Ao encontrar profissionais inspiradores e com trajetórias empresariais admiráveis, somos impulsionados à melhora de atitudes e avanços de resultados. Olhar para alguém que nos signifique “referência profissional” faz com que queiramos ‘chegar lá’, reproduzindo comportamentos e provocando atitudes que deem orgulho a ele(a) e a nós.

Então para você que possui pessoas que o(a) inspira, a minha provocação é para que chegue para ela e fale. Estimule as boas atitudes de quem lhe é referência e valide que toda a trajetória dela não está sendo em vão.

Caso seja você a pessoa que recebe esse estímulo, reconheça as suas virtudes e potencialize essa multiplicação de bons hábitos. Precisamos cada dia mais de sujeitos que inspirem mudanças, boas atitudes, transformação social e verdade nas empresas.

Para quem deseja se manter inspirado(a) e inspirador(a), listei abaixo alguns comportamentos que farão a diferença na sua trajetória profissional:

Mantenha sempre uma postura ética e verdadeira; Conserve atitudes positivas; Viva o presente, mas tenha visões de futuro; Respeite a diversidade de comportamentos e culturas; Ouça e fale, acolha as opiniões com respeito e equilíbrio; Dê feedbacks assertivos; Inspire confiança; Continue estudando, afinal o saber se renova; Ouse e estimule as pessoas em seus sonhos; Mude de ideia e de lugar, afinal nada é estático.

Nós somos pequenas atitudes que mudam o mundo.