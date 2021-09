Quer a interface do Windows 11 sem pagar nada? É possível com o Ubuntu

Enquanto algumas pessoas ainda discutem na briga Windows x Linux, o brasileiro Rafael Rachid está há 14 anos com o seu Windowsfx, um “Windows” baseado no Linuxfx. Mas diferente de outra mistura brasileira chamada Chevectra, em que a proposta é voltada para entusiastas, o Windowsfx visa diminuir o tempo da curva de aprendizado do Linux através da user interface do Windows e aumentando a vida útil de computadores que ficaram obsoletos para novas versões do SO da Microsoft.

A proposta do Windowsfx coincide com um dos significado do sobrenome árabe Rachid: o guia. Assim, indiretamente (ou não), Rafael guia — literalmente — um milhão de usuários no mundo a usar o Linux através do seu sistema operacional com uma interface mais conhecida e com funcionalidades das versões descontinuados dos Windows.

Para saber mais sobre o Windowsfx, entrei em contato com Rachid. “O Windowsfx surgiu de uma ideia de tampar uma lacuna que a Microsoft deixou com a morte do Windows 7. Ela enterrou o W7 e enterrou um monte de computador junto com ele. […] Desenvolvemos o Windowsfx 10 para colocar um sistema operacional disponível no mercado que as pessoas conseguissem trabalhar. […] A minha ideia foi pegar o Linuxfx transformar ele em uma aparência do Windows“, conta o criador. Mais do que deixar a aparência de Windows, Rachid também portou funcionalidades dos sistemas operacionais da Microsoft. E assim nasceu o Windowsfx.

Um dos objetivos do Windowsfx é de atender o ramo empresarial, dando uma sobrevida para computadores que se tornariam obsoletos com sistemas operacionais mais novos da Microsoft. Um exemplo bem simples que podemos mostrar é a “padaria do Seu Manuel”, que pode atualizar para um Windowsfx e continuar rodando o seu software de ponto de venda feito para o Windows 7. Um exemplo mais aprimorado é uma empresa em que os funcionários só precisam de um PC para acessar um PaaS ou um software qualquer, como uma agência de telemarketing.

Agora, no último dia 17, foi a vez de Rachid lançar a versão Windowsfx 11, baseado em Ubuntu 20.04 LTS Neon, do seu sistema. Dê uma conferida no vídeo de como está o novo SO brasileiro. Não só pelo wallpaper e botão iniciar centralizado, mas o Windowsfx 11 está bem idêntico ao novo sistema operacional da Microsoft. Olhos mais leigos não percebem a diferença (e talvez até treinados). Então uma empresa ganharia tempo em instalar o sistema e não precisar ensinar os funcionários a usar o novo SO.

A chave de ativação para desfrutar de todas as funcionalidades do Windowsfx custa 20 dólares, mas é possível utilizar uma versão free com as ferramentas básicas do sistema. Os requisitos mínimos para rodar o Windowsfx? Basta um PC com arquitetura de 64 bits ou Raspberry Pi, 2, 3 ou 4. Deixe de lado a dor de cabeça com o TPM 2.0.

Fonte: Windowsfx